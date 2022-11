NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Meta auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 165 US-Dollar angegeben. Dies schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Berichtssaison der US-Internetwerte. Sie gehe mit Blick auf die Kursreaktionen als eine der volatilsten in den inzwischen mehr als zwanzig Jahren der Branche in die Geschichte ein, so der Experte. Bei Meta stelle sich zunächst die Frage, wie die enormen Investitionen in den kommenden Jahren Früchte tragen./ag/mis