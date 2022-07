NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 275 auf 225 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Facebook-Mutterkonzern habe ein herausforderndes zweites Quartal hinter sich und bereite sich auf düsterere Tage vor, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach sind die meisten Probleme des Unternehmens jedoch vorübergehender Natur, so die gesamtwirtschaftliche Abschwächung und die Hinwendung der Kunden zu dem Kurzvideoformat Reels, was Kannibalisierungseffekte zur Folge haben könnte./la/bek