NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Meta auf "Neutral" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die Berichtssaison der US-Internet-Unternehmen setze sich in der kommenden Woche fort mit Alphabet, Meta, Spotify und Amazon, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Stimmung sei konjunkturell von Vorsicht geprägt in einem Markt, der bereits durchdrungen und gereift sei. Mit Blick auf die anstehenden Quartalsberichte bleibe Amazon sein Favorit. Zur Facebook-Mutter Meta schrieb er, dass das Unternehmen unter zusätzlichem Druck stehe, da Werbetreibende einen Teil ihrer Ausgaben auf den Wettbewerber TikTok verlagerten./ck/tih