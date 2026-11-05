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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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AI Analyse

Bernstein Research

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

10:16 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
547,90 EUR 7,70 EUR 1,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 850 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Über KI-Werte sei nach der US-Zwischenwahl mit dem Triumph der Demokraten ein "blauer Tsunami" hereingebrochen, schrieben die Branchenanalysten am Freitag. Die Entwicklung sei zwar nicht völlig bedeutungslos, doch gemessen an dem, was im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits eingepreist worden sei, halten die Experten die Marktreaktion für übertrieben. Sie bleiben der Ansicht, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 850,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 605,08		 Abst. Kursziel*:
40,48%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 612,50		 Abst. Kursziel aktuell:
38,78%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 874,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

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