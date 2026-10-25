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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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RBC Capital Markets

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

17:16 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
573,00 EUR -1,50 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach der Ankündigung von Anteilsverkäufen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Jetzt zähle für die Investoren vor allem die Rendite, schrieb Brad Erickson am Montag. Da die Finanzierungsrunde voraussichtlich höhere Investitionsausgaben im nächsten Jahr und eine damit einhergehende Verwässerung des Aktienkapitals zur Folge haben werde, liege der Fokus weiterhin auf dem Kerngeschäft des Plattform-Konzerns, nämlich dem Wachstum im Anzeigenbereich (teilweise getrieben durch Künstliche Intelligenz). Zudem gehe es auch um die Erschließung zusätzlicher Geschäftsmöglichkeiten sowie um die Marktführerschaft im Bereich innovativer Geschäftsmodelle./la/he

Dies schrieb Brad Erickson am Montag./rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 10:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 10:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 800,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 640,71		 Abst. Kursziel*:
24,86%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 641,39		 Abst. Kursziel aktuell:
24,73%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 878,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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