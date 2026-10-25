Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,46 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
AI Analyse
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach der Ankündigung von Anteilsverkäufen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Jetzt zähle für die Investoren vor allem die Rendite, schrieb Brad Erickson am Montag. Da die Finanzierungsrunde voraussichtlich höhere Investitionsausgaben im nächsten Jahr und eine damit einhergehende Verwässerung des Aktienkapitals zur Folge haben werde, liege der Fokus weiterhin auf dem Kerngeschäft des Plattform-Konzerns, nämlich dem Wachstum im Anzeigenbereich (teilweise getrieben durch Künstliche Intelligenz). Zudem gehe es auch um die Erschließung zusätzlicher Geschäftsmöglichkeiten sowie um die Marktführerschaft im Bereich innovativer Geschäftsmodelle./la/he
Dies schrieb Brad Erickson am Montag./rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 10:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 10:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 800,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 640,71
|Abst. Kursziel*:
24,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 641,39
|Abst. Kursziel aktuell:
24,73%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 878,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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