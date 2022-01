NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 390 auf 385 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth belässt die Papiere in seiner am Dienstag vorliegenden Studie zudem auf der "Analyst Focus List" des Hauses. Anmuth stockte seine Schätzungen für Quest-Umsätze im vierten Quartal etwas auf, nahm aber für das Werbegeschäft 2022 eine vorsichtigere Haltung ein./ag/nas