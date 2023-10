JP Morgan Chase & Co.

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 425 auf 400 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. In Erwartung eines beschleunigten Kostenanstiegs des Social-Media-Plattformbetreibers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 und 2025 reduziert, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibe für die Aktie der Facebook- und Instagram-Muttergesellschaft aber positiv gestimmt./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 02:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 04:00 / EDT

