MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Metro AG auf "Add" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analyst Volker Bosse begrüßte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Rückzug des Handelskonzerns aus Japan. Dort habe Metro seit einiger Zeit schon unter Druck gestanden. Auch habe es an kritischer Masse gefehlt./ajx/he