MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Metro AG von 12 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse schrieb in in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von niedrigeren Erwartungen an die Ergebnisse des Großhändlers. Die Investitionen in Umsatzwachstum brächten zusätzliche Kosten mit sich./bek/he