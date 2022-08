MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Metro AG von 8 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die sehr starken Zahlen des Lebensmittelhändlers im dritten Geschäftsquartal. Die Strategie, in Umsatzwachstum zu investieren, zahle sich inzwischen aus. Die Situation in Russland sei für Metro aber weiterhin ein Dilemma./ck/la