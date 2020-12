LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Metro AG auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7,7 Euro belassen. Kurzfristig bleibe die Entwicklung beim Handelskonzern weiter schwer vorauszusehen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die ermutigenden Ergebnisse des Schlussquartals würden bereits wieder überschattet durch die jüngsten Lockdown-Maßnahmen. Der Experte hält es für möglich, dass das Management in den Annahmen für das neue Jahr zu optimistisch ist und sieht Rückschlagrisiken, da die Konsumnachfrage durch das schwache Umfeld und Regierungsmaßnahmen belastet sein dürfte./tav/jha/