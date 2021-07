LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Metro AG vor Zahlen von 7,70 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Handelskonzerns sollten eine merklich Verbesserung aufzeigen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der noch bestehenden Unsicherheiten sei aber eine gewisse Zurückhaltung angebracht, was auch in der Einstufung zum Ausdruck komme./mf/mne