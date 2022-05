LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Metro AG nach detaillierten Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Aktivitäten in Westeuropa hätten sich deutlich erholt und so die Geschäfte des Großhändlers angetrieben, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern habe davon profitiert, dass das Leben der Kunden nach den coronabedingten Beschränkungen wieder zur Normalität zurückgekehrt sei./la/edh