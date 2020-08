FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Metro AG nach Zahlen von 7,50 auf 9,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Handelskonzerns sei merklich durch die Virus-Krise geprägt gewesen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem erfolgreichen Verkauf von Real und 80 Prozent der Anteile an Metro China reduzierte Sturm die Risikokomponente in seinem Bewertungsmodell./la/he