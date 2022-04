LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Metro AG von 9 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Porteous hält die Jahresziele des Handelskonzerns für gefährdet. Es gebe zu viele Risiken, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Kursziel passte der Experte an die Abwertung des russischen Rubel und der ukrainischen Hrywnja sowie den geringeren Geschäftsbeitrag der Länder an./ag/edh