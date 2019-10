NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Metro AG nach dem Verkauf des China-Geschäfts auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen. Der Handelskonzern habe dies gut hinbekommen, was allerdings schon erwartet worden sei, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor mehr Details zur Trennung von der Supermarktkette Real, die in einigen Wochen abgeschlossen sein solle, bleibe er bei seiner neutralen Haltung gegenüber der Aktie./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 11:11 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.