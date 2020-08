NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Handelskonzern habe ein schwieriges drittes Geschäftsquartal hinter sich gebracht, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es weiterhin viele Unsicherheiten. So sei Metro unter allem von ihm beobachteten europäischen Branchenwerten immer noch am anfälligsten für eine zweite Corona-Welle./la/he