NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Eine Lockerung der Corona-Bestimmungen habe der Metro zuletzt geholfen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue, über dem Analystenkonsens liegende Ausblick sollte den Aktienkurs des Handelskonzerns antreiben./bek/he