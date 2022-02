NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das operative Ergebnis für das Geschäftsjahr könnte besser ausfallen als derzeit vom Handelskonzern prognostiziert, ungeachtet des zunehmenden Gegenwinds für die Margen, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei die entscheidende Nachricht aus der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Geschäftsquartal gewesen. Ohne Hinweise auf Fortschritte in Richtung der mittelfristigen Ziele bleibe er aber an der Seitenlinie./ajx/mis