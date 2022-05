NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von neun Euro belassen. Mit Blick auf die Aktivitäten in Russland sei der Großhändler quasi ein Unternehmen im Stillstand, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verbleibe an der Seitenlinie./bek/he