Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Metro AG nach einem Zwischenbericht von 10,00 auf 10,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Handelskonzern dürfte sich im vierten Geschäftsquartal deutlich besser als erwartet entwickelt haben, schrieb Analyst Thomas Davies in einer am Montag vorliegenden Studie. Um aber das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, müsse Metro seine Geschäftsziele nachhaltig erreichen und den Free Cashflow verbessern./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 16:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.