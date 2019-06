NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Metro-Aktie von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Das von 12,10 auf 16,00 Euro angehobene Kursziel entspreche der Übernahmeofferte durch EP Global, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. EP Global bezahle damit eine ziemlich hohe Prämie für ein nachlassendes Geschäft. Der Experte räumte ein, den Wunsch von EP Global, den gesamten Handelskonzern besitzen zu wollen, falsch eingeschätzt zu haben. So habe er mit einem Angebot in Höhe von lediglich rund 15 Euro je Aktie gerechnet./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2019 / 23:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.