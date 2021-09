NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Er tue sich weiterhin schwer damit, bei dem Handelskonzern kurzfristige Kurstreiber zu identifizieren, die eine Neubewertung der Aktien ermöglichen würden, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Aktionärsstruktur sei immer noch ein Aktienüberhang zu befürchten./la/jha/