NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Borja Olcese nannte den Umsatz des Großhändlers "stark". Dieser liege um sechs Prozent über der vom Unternehmen ermittelten Konsensprognose. Das gute Abschneiden sei auf alle Absatzregionen zurückzuführen, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/he