NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Die meisten europäischen Lebensmittelhändler hätten in der Berichtssaison zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unter ihnen auch Ahold und Metro. Die Ausnahme seien die französischen Supermarktbetreiber gewesen. Er verwies zudem darauf, dass die Lebensmittelhändler zudem vor größeren Herausforderungen stehen, mit der Inflation in Europa im Vergleich zu den USA klarzukommen./ck/mis