NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Metro AG nach einem Bericht zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Der Umsatz habe das obere Ende der Zielspanne erreicht, andererseits aber habe der Handelskonzern seine diesjährige Gewinnerwartung auf den Mittelwert der bisherigen Spanne eingegrenzt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies impliziere sinkende Marktschätzungen und dürfte so die Aktien belasten./tih/nas