NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 8,70 auf 9,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen seien insgesamt wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die nach oben geschraubten mittelfristigen Ziele des Großhändlers seien wohl vor allem von der Inflation getrieben und weniger fundamentaler Natur./bek/gl