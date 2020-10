MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Metro AG angesichts der Übernahme von Aviludo in Portugal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Volker Bosse sieht in dem Kauf des portugiesischen Lebensmittellieferanten einen "strategisch richtigen Schritt", wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Angesichts der ungünstigen Aussichten in Zeiten der Corona-Krise, unter denen der ganze Bewirtungssektor als wichtige Kundengruppe leide, habe sein negatives Votum für die Aktie des Handelskonzerns Bestand./tih/mis