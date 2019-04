Nach Darstellung des Analysten Carsten Mainitz von SRH AlsterResearch wird die micData AG mit Hilfe diverser Kapitalmaßnahmen in Kürze wieder ein positives Eigenkapital in ihrer Bilanz ausweisen. Durch diese Transaktionen sei zudem die Basis geschaffen, um die sich bietenden Wachstumschancen zu nutzen. In der Folge bestätigt der Analyst sein positives Rating.

Nach Aussage des Analysten werde bis zum 11. April 2019 eine Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht durchgeführt. Dabei biete das Unternehmen 922.500 Aktien zu einem Preis von 1,02 Euro an. Direkt anschließend solle eine Sachkapitalerhöhung über 0,5 Mio. Euro durch die Einbringung von Forderungen des Großaktionärs mic AG sowie die Ausgabe von weiteren 400.000 Aktien zu einem Preis von 1,25 Euro/Aktie vollzogen werden. Nach der erfolgreichen und vollständigen Umsetzung der Kapitalmaßnahmen belaufe sich das Grundkapital laut AlsterResearch auf 2,86 Mio. Euro und das bilanzielle Eigenkapital auf rund 2,10 Mio. Euro. Damit werde die Gesellschaft nahezu komplett entschuldet sein.

Zudem erwarte micData für 2019 einen Gruppenumsatz von rund 9 Mio. Euro der bis 2023 auf rund 25 Mio. Euro ansteigen solle. Für die Umsatzrendite nenne das Unternehmen ein Ziel von zumindest 10 Prozent. Aus den bisher vorgelegten Zahlen des 3. Quartals erwarte der Analyst im abgelaufenen Geschäftsjahr bei micData noch einen Verlust von etwa 0,25 Mio. Euro. Auf Basis einer modifizierten Multiplikatoren-Bewertung errechne der Analyst einen fairen Unternehmenswert der micData – inklusive Nettofinanzposition nach der Barkapitalerhöhung – von rund 5,8 Mio. Euro. Unter der Annahme einer erfolgreichen Umsetzung der Kapitalmaßnahmen und einer Erhöhung der Aktienzahl auf 2,86 Mio. Stück, formuliert AlsterResearch ein Kursziel von 2,00 Euro je Aktie und bestätigt das Anlageurteil „Kaufen“.

