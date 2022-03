Die Umwandlung der mic AG in die Pyramid AG sei nach Darstellung von SMC-Research abgeschlossen. Trotz Bremseffekten durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wolle das Unternehmen nach eigener Aussage stark wachsen. SMC-Research sieht diese Pläne durch Rahmenverträge und neue Aufträge gut abgesichert. SMC-Analyst Holger Steffen geht von einer weiteren Expansion der mit der Übernahme von faytech neu formierten Gruppe aus und erhöht das Kursziel.

Die außerordentliche Hauptversammlung der mic AG habe laut SMC-Research die Umbenennung in Pyramid AG beschlossen und damit die Transformation der Gesellschaft abgeschlossen. Bereits seit dem letzten Jahr stelle die vollständig übernommene Pyramid Computer GmbH das neue Kerngeschäft dar.

Die Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2021 seien durchaus anspruchsvoll gewesen, da Engpässe in vielen Wirtschaftsbereichen die Entwicklung gebremst haben, so das Researchhaus. Trotzdem habe Pyramid nach vorläufigen Zahlen mit 58 Mio. Euro einen Umsatz am unteren Ende der Zielspanne (58 bis 63 Mio. Euro) erreichen können. Bemerkenswert sei, dass das EBIT mit 5,3 Mio. Euro sogar am oberen Ende der Guidance (4,9 bis 5,3 Mio. Euro) liegen solle und ein Nettoergebnis von „mindestens 3,7 Mio. Euro“ erwartet werde – hier habe die Zielspanne bei 3,3 bis 3,6 Mio. Euro gelegen.

Im laufenden Jahr wolle Pyramid stark wachsen, den Umsatz auf 67 bis 71 Mio. Euro steigern und die EBIT-Marge mit 9 Prozent in etwa konstant halten. Diese Pläne seien durch Rahmenverträge mit Bestandskunden und neu akquirierte Aufträge bereits gut abgesichert. Positive Impulse könnten dabei laut SMC-Research auch aus der Zusammenarbeit mit der faytech AG kommen, die von der mic AG im Januar vollständig übernommen worden sei. Stand alone peile der Anbieter von Touch-PCs und -Monitoren nach der letzten veröffentlichten Prognose in diesem Jahr einen Umsatz von rund 30 Mio. Euro und ein EBIT von 1,7 Mio. Euro an (inklusive eines 50-prozentigen Beitrags aus einem US-Joint-Venture).

Die neu formierte Gruppe könnte nach Ansicht der Analysten somit in Summe im laufenden Jahr pro-forma auf einen Umsatz von 97,1 bis 101,1 Mio. Euro und ein EBIT von 7,7 bis 8,1 Mio. Euro kommen.

Da der Zusammenschluss eine Vielzahl von Synergiemöglichkeiten biete, stufen die Analysten auch die Perspektiven darüber hinaus als sehr vielversprechend ein, auch, wenn der Ukrainekrieg und die Sanktionen gegen Russland kurzfristig die Unsicherheit über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung etwas erhöht habe.

Die Analysten haben in ihrem Modell eine weitere Expansion mit einer CAGR von 9,5 Prozent (2022 bis 2029) unterstellt und eine Margenverbesserung auf 10,2 Prozent bis zum Ende des Detailprognosezeitraums angenommen, was ihnen ausreichend konservativ erscheint. Daraus leite sich ein aktualisiertes Kursziel von 5,70 Euro ab, das vor allem wegen des Roll-over-Effekts auf das Basisjahr 2022 und moderat angehobener Gewinnschätzungen etwas höher ausgefallen sei als zuletzt (5,40 Euro). Die Aktie biete damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial, das mit der Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung nach Einschätzung der Analysten auch gehoben werden sollte.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.03.2022 um 9:45 Uhr)

