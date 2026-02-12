Deutsche Bank AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

11:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Eine Änderung der Zielvorgaben des Reifenherstellers für 2026 erwarte er nicht, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar ./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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