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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

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Deutsche Bank AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

10:16 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi erinnerte in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsumsätze am 20. Oktober an die niedrigen Vergleichswerte aus dem Vorjahr nach einer Bestandsbereinigung besonders in den USA. Trotzdem rechnet er nicht gerade mit einem imposanten Absatz./ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

10:16 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
09:26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
08:01 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
23.09.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
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Korea Times Man eats at 28 Michelin-star restaurants in New York in 24 hours
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