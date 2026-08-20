Deutsche Bank AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

10:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi erinnerte in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsumsätze am 20. Oktober an die niedrigen Vergleichswerte aus dem Vorjahr nach einer Bestandsbereinigung besonders in den USA. Trotzdem rechnet er nicht gerade mit einem imposanten Absatz./ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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