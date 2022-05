FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einer Roadshow mit dem Finanzchef. Laskawi setzt weiter auf die Franzosen als Favoriten in der Reifenbranche./ag/mis