Goldman Sachs Group Inc.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Philipp Konig hält es für möglich, dass die Franzosen mit dem Halbjahresbericht am 26. Juli ihre Ziele aufstocken. Dies schrieb er am Mittwoch in einem Ausblick./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 15:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

