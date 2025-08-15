Jefferies & Company Inc.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer Bestandsaufnahme in der Reifenbranche nach dem zweiten Quartal. Michelin bezeichnet er als "herausragende Kaufempfehlung". Die Bewertung der Aktie sei attraktiv und 2026 zeichneten sich starke Gewinntreiber ab./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 09:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com