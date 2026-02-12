DAX 22.687 -1,2%ESt50 5.583 -1,2%MSCI World 4.274 -0,8%Top 10 Crypto 9,0750 -0,9%Nas 21.676 -1,2%Bitcoin 59.722 -3,2%Euro 1,1540 -0,2%Öl 107,7 +4,4%Gold 4.442 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 DEUTZ 630500 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- US-Börsen in Rot -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Wacker Neuson-Aktie im Minus: Nach Stagnation leichter Aufschwung voraus Wacker Neuson-Aktie im Minus: Nach Stagnation leichter Aufschwung voraus
Um 18 Uhr live: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft Um 18 Uhr live: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850739

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121261

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MGDDF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Jefferies & Company Inc.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

15:31 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Michael Aspinall wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse Daten zu Reifenimporten für Januar aus. Importe hätten in Europa und den USA in den vergangenen zwölf Monaten Marktanteile gewonnen, doch dabei gebe es derzeit wieder eine Wende hin zu heimischen Produzenten. Insgesamt seien die Importe nach Europa im Januar um 34 Prozent gefallen und jene aus China sogar um 63 Prozent./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

15:31 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Michelin mit 'Hold' und Ziel 28 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
dpa-afx WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
Zacks Is Michelin (MGDDY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
Korea Times Women head chefs now helm 1 in 10 Michelin-starred restaurants in Korea
Korea Times Michelin Guide celebrates 10th anniversary in Korea
Zacks Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Michelin (MGDDY) This Year?
Zacks What Makes Michelin (MGDDY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Financial Times Duty-free group Avolta bets on Michelin-starred chefs and magic tricks
RTE.ie Michelin Guide ceremony to take place in Dublin
RTE.ie Michelin Guide ceremony to take place in Dublin
RSS Feed
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) zu myNews hinzufügen