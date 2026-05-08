Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Daten zu Reifen-Importen in die EU. Dabei verwies er auf einen deutlichen Anstieg der Importe im April im Vergleich zu den Monaten Februar und März, da sich die Entscheidung über Antidumping-Maßnahmen weiterhin verzögere. Das öffne die Türen für verstärkte Einfuhren. Aktuell werde mit einer Entscheidung der EU am 7. Juli gerechnet. Sie könnte den Weg für die Erhebung hoher Zölle auf chinesische Reifenimporte ebnen, schrieb er./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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