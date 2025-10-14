Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es seien noch einige Fragen offen, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnten nur etwa zwei Drittel der Prognosesenkung für das operative Ergebnis mit schwächeren Endmärkten oder einem geringeren Volumenwachstum erklärt werden. Für das rechtliche Drittel müsse es andere Gründe wie vorsichtigere Annahmen des Managements oder ein sich verschlechterndes Preisumfeld geben./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
