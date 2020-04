ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 125 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe für Reifenhersteller vorsichtig, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Preis-Wettbewerb nehme zu. Zudem dürfen Reifen insgesamt weniger schnell ausgetauscht werden, weil in diesem Jahr weltweit weniger gefahren werde. Daher sinke die Nachfrage./ajx/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.