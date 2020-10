ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das dritte Quartal des Reifenherstellers sei von einer starken Entwicklung des Ersatzteilmarktes in Europa und Nordamerika bestimmt gewesen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie biete kurzfristig Potenzial./mf/gl