ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 132 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne hob in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie eine deutlich verbesserte Preisentwicklung bei Autoreifen im ersten Quartal hervor, vor allem im Einzelhandel. Bei Michelin sieht er Luft nach oben für die diesjährigen Unternehmensziele, die Franzosen sind vor Continental seine am meisten präferierte Aktie in der Reifenbranche./tih/la