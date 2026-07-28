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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

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Barclays Capital

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight

10:41 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Resultate des ersten Halbjahrs hätten die Stabilisierungsstory untermauert, schrieb Erwann Dagorne am Mittwoch. Der Aktie des Reifenherstellers fehlten allerdings echte Kurstreiber./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

10:41 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight Barclays Capital
28.07.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
28.07.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
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