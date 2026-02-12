Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Hold

08:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Michelin von 28 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Drei Michelin-Sterne für Barmittelrückflüsse", titelte Analyst Michael Filatov am Dienstag in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Ein vorsichtiger Ausblick des Reifenherstellers werde durch das zwei Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm aufgewogen. Der Experte bleibt aber aus Gründen der Bewertung und vorhandener Marktrisiken bei seiner neutralen Bewertung./rob/tih/ag

