Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

13:56 - Goldman Sachs Group Inc. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im globalen Ersatzteilgeschäft der europäischen Autozulieferer habe sich der negative Nachfragetrend im vergangenen Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ab dem zweiten Quartal sollte sich die Geschäftsdynamik aber wieder normalisieren. Die drei Reifenhersteller Michelin, Pirelli und Continental dürften für 2023 ein positives Preis/Kosten-Verhältnis berichten, wenn auch nicht mehr so stark wie im Vorjahr. Konig traut indes nur Michelin eine Gewinnsteigerung zu./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 20:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images