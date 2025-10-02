JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Reifenhersteller sendet in der kommenden Woche letzte Signale vor dem Quartalsbericht, auf die Analyst Jose Asumendi am Donnerstagabend einen Ausblick gab. Er geht von einer leichten Enttäuschung der Markterwartungen aus. Mit seiner Prognose für den Quartalsumsatz liegt er zwei Prozent unter dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebit) des Gesamtjahres um drei Prozent./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com