Michelin im Fokus
Setzt Bitcoin zum Jahresendspurt an? Strategy-CEO Michael Saylor zeigt sich nach neuen Rekorden optimistisch
Darum gibt der Eurokurs weiter nach
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

21:11 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Reifenhersteller gesenkt und bleibe mit Blick auf die Aktie vorsichtig, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

21:11 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
24.09.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Continental weiter erholt - Michelin legt nach Zahlen zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Michelin auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Reifenwerte begehrt - Analystenlob für Conti und Michelin
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
