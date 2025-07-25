Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Reifenhersteller gesenkt und bleibe mit Blick auf die Aktie vorsichtig, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|21:11
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|UBS AG
