NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Reifenhersteller gesenkt und bleibe mit Blick auf die Aktie vorsichtig, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:56 / BST

