Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht in Continental seinen Top-Reifenwert. Seit Mitte September habe sich die Aktie des bald reinen Reifenherstellers deutlich besser entwickelt als die der Wettbewerber Michelin und Pirelli./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|08:06
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|08:06
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|23.04.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.