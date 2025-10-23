DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.380 +1,1%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.256 +1,0%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,53 -0,2%Gold 4.168 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
JETZT LIVE: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld JETZT LIVE: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850739

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121261

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MGDDF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

08:06 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht in Continental seinen Top-Reifenwert. Seit Mitte September habe sich die Aktie des bald reinen Reifenherstellers deutlich besser entwickelt als die der Wettbewerber Michelin und Pirelli./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

08:06 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
05.11.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
24.10.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
23.10.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
dpa-afx WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus
Korea Times Lotte launches special hotel packages to celebrate double Michelin Key win
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) zu myNews hinzufügen