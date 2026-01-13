JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Free Cashflow habe die Prognose des Reifenherstellers deutlich überboten, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Kennziffer habe von einer Reduzierung der Kapitalausgaben und von einem Zufluss in das Betriebskapital profitiert, vor allem aus Lagerbeständen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 08:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 08:22 / GMT

