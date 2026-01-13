Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Free Cashflow habe die Prognose des Reifenherstellers deutlich überboten, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Kennziffer habe von einer Reduzierung der Kapitalausgaben und von einem Zufluss in das Betriebskapital profitiert, vor allem aus Lagerbeständen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 08:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 08:22 / GMT
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
