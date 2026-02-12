DAX 24.167 -0,2%ESt50 5.855 -0,3%MSCI World 4.488 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.428 +0,0%Euro 1,1608 -0,2%Öl 82,99 +0,5%Gold 5.121 -0,4%
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

WKN 850739

ISIN FR0000121261

Symbol MGDDF

JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

14:11 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Jahresbilanz der Franzosen an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

14:11 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
12.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Michelin mit 'Hold' und Ziel 28 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
dpa-afx WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
Korea Times Michelin Guide celebrates 10th anniversary in Korea
Zacks Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Michelin (MGDDY) This Year?
Zacks What Makes Michelin (MGDDY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Financial Times Duty-free group Avolta bets on Michelin-starred chefs and magic tricks
RTE.ie Michelin Guide ceremony to take place in Dublin
RTE.ie Michelin Guide ceremony to take place in Dublin
RTE.ie Two Irish restaurants earn first Michelin stars
Korea Times How memory shapes food at Singapore's Michelin-starred restaurant Meta
