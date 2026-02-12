JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

12:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Nach einer schwachen operativen Entwicklung des Reifenherstellers im zweiten Halbjahr 2025 richte sich die Aufmerksamkeit nun auf den Umsatz im ersten Quartal sowie die Profitabilität im ersten Halbjahr 2026, schrieb Akshat Kacker am Dienstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen. Der Analyst rechnet mit einer Erholung von den jüngsten Tiefs./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com